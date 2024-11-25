В Одессе прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Мэр не привел подробностей о месте взрыва, а также о его последствиях для инфраструктуры.

Позже украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о новом взрыве, также без подробностей. На данный момент в городе действует воздушная тревога.

В этот же день произошли взрывы в Харькове. Информацию подтвердили в городском правительстве.

Утром 25 ноября сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне и городе Запорожье.