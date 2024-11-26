За ночь Ростовскую область атаковали более 20 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области за ночь сбили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 26 ноября губернатор сообщал, что с полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку украинской армии. Четыре украинских БПЛА были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Также ночью российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Брянской области.

Утром 25 ноября Минобороны сообщало, что за ночь над российскими регионами сбили 23 украинских беспилотника.

Ранее в ДНР предотвратили почти 200 атак украинских БПЛА.