За ночь Ростовскую область атаковали более 20 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области за ночь сбили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 26 ноября губернатор сообщал, что с полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку украинской армии. Четыре украинских БПЛА были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.
Также ночью российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Брянской области.
Утром 25 ноября Минобороны сообщало, что за ночь над российскими регионами сбили 23 украинских беспилотника.
Ранее в ДНР предотвратили почти 200 атак украинских БПЛА.