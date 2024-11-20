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Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО РФ: российские военные взяли под контроль Ильинку в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ильинку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска нанесли поражение технике и живой силе ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка в Донецкой народной республике.

Всего были отражены 12 контратак формирований ВСУ.

«Противник потерял до 390 военнослужащих», — пояснили в министерстве.

Также ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Казак», два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, еще по одному были уничтожены над Белгородской и Орловской областями.

Утром 20 ноября министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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