Рогов заявил об окружении ВСУ под Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «огневой мешок» под Курахово в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.

Сообщается, что «мешок» возник южнее Курахово, в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка, а в самом городе идут позиционные бои. По словам Рогова, из Ильинки силы ВСУ полностью выбиты, в Романовке продолжаются бои, а в Елизаветовке недавно началась зачистка западной части села.

До этого ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово.

Рогов добавил, что российские военные продвинулись вперед южнее Курахово, освободив и взяв под контроль порядка 6 кв. км в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее. Продолжается активная «зачистка» от Вооруженных сил Украины южного кармана на Кураховском направлении.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, в 2022 году его население составляло 18 тыс. человек. Взятие населенного пункта позволит ВС РФ выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее украинский солдат заявил, что попал в плен под Курахово через неделю после учебки.