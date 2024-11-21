Российские войска взяли под контроль элеватор на западе ДНР

Российские войска взяли под контроль элеватор в городе Курахово западной части Донецкой народной республики, бои за город продолжаются. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, продвижение российской армии в этом населенном пункте достаточно ощутимое, город берется под контроль целыми кварталами.

Рогов добавил, что российские военные продвинулись вперед южнее Курахово, освободив и взяв под контроль порядка 6 кв. км в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее. Продолжается активная «зачистка» от Вооруженных сил Украины южного кармана на Кураховском направлении.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие населенного пункта позволит ВС РФ выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.