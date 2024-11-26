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Российские военные уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа

Гусев: в пригороде Воронежа силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте осуществляют работу оперативные службы.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В ночь на 26 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в регионе. Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Вечером 25 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

В Минобороны сообщали, что в ночь на 25 ноября военные сбили в небе над регионами России 23 украинских беспилотника. Информации о повреждениях инфраструктуры в регионах, а также о пострадавших министерство не предоставило.

Ранее появилось видео падения беспилотника под Калугой.

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