Дагестанец Исбакиев посмертно удостоен звания Героя России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Магомеду Исбакиеву, который погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Исбакиев стал тринадцатым уроженцем республики, отмеченным этим званием с начала специальной военной операции. Мужчина погиб при выполнении боевой задачи в Херсонской области. Группа военнослужащего обеспечивала перегруппировку войск, уничтожив при этом за сутки до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат. Несмотря на ранения, мужчина продолжил руководить операцией, и она закончилась выполнением поставленной задачи ценой его жизни.

С инициативой награждения выступил боевой товарищ офицера, майор Денис Диденко. Во время встречи с Владимиром Путиным он попросил присвоить звание Героя России Исбакиеву, указав на его самоотверженность. Глава государства поддержал предложение, подчеркнув: «Мы так и сделаем».

Могила Магомеда Исбакиева находится на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Глава Дагестана выразил соболезнования семье офицера, отметив, что регион продолжит оказывать семье поддержку.

До этого стало известно, что пять артиллеристов стали Героями России на СВО.

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