Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять артиллеристов стали Героями России на СВО

Минобороны: с начала СВО пять артиллеристов стали Героями России

close
Станислав Красильников/РИА Новости

За время проведения специальной военной операции (СВО) пять артиллеристов стали Героями России. Об этом со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации сообщает РИА Новости.

В военном ведомстве отметили, что с начала СВО 14 соединений и частей ракетных войск и артиллерии получили почетное наименование «гвардейские», три были награждены орденами, пять военнослужащих стали Героями России.

Минобороны подчеркнуло, что к настоящему времени все ракетные соединения Вооруженных сил РФ получили не имеющие аналогов в мире современные ракетные комплексы «Искандер». Артиллерийские формирования успешно применяют в боевых действиях современные образцы вооружений, такие как реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства «Торнадо», самоходные артиллерийские орудия «Мальва» и модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С».

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена в 1944 году во время Великой Отечественной войны.

6 ноября российские артиллеристы-десантники из орудия «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт рассказал о российском оружии, которое называют грозой НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами