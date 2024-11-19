Пять артиллеристов стали Героями России на СВО

За время проведения специальной военной операции (СВО) пять артиллеристов стали Героями России. Об этом со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации сообщает РИА Новости.

В военном ведомстве отметили, что с начала СВО 14 соединений и частей ракетных войск и артиллерии получили почетное наименование «гвардейские», три были награждены орденами, пять военнослужащих стали Героями России.

Минобороны подчеркнуло, что к настоящему времени все ракетные соединения Вооруженных сил РФ получили не имеющие аналогов в мире современные ракетные комплексы «Искандер». Артиллерийские формирования успешно применяют в боевых действиях современные образцы вооружений, такие как реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства «Торнадо», самоходные артиллерийские орудия «Мальва» и модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С».

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена в 1944 году во время Великой Отечественной войны.

6 ноября российские артиллеристы-десантники из орудия «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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