Эксперт назвал российское оружие, которое называют грозой НАТО

Российский ракетный комплекс «Искандер-М», который недавно атаковал корабль, доставлявший в Одессу партию оружия для ВСУ, некоторые называют грозой НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Искандер» называют грозой НАТО. <...> Предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО, узлов связи, самолетов, вертолетов, скопления войск, техники, в том числе для поражения кораблей. Также можно отметить, что он может поражать бункеры, пробивать бетон», — перечислил эксперт достоинства комплекса.

Помимо этого, «Искандер» может использоваться как для поражения точечных целей при помощи осколочно-фугасных снарядов, так и для ударов по площади кассетными боеприпасами. В связи с этим комплекс считается одним из самых мощных оружий в мире, заключил Перенджиев.

14 октября вооруженные силы РФ повторно атаковали «Искандером» сухогруз Optima под флагом Палау, который зашел в порт Одессы с грузом военной помощи.

Высокоточный удар ракетой 9М723-1 был нанесен по боекомплектам и военной технике, которые передали Украине государства-члены НАТО. Атака случилась в момент выгрузки военной помощи с борта судна Optima. Также под удар попало и само судно.

Ранее «Искандер-М» уничтожил дивизион ЗРК Patriot в Днепропетровской области.