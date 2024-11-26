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Греция намерена передать Армении российские системы ПВО

Enikos: Греция передаст Армении системы ПВО российского производства

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MOD Russia/Global Look Press

Греция передаст Армении состоящие у нее на вооружении системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства. Об этом сообщает информационный портал enikos.gr.

По имеющимся сведениям, командование греческой армии намерено решительно продолжить «дерусификацию» своего арсенала и полностью заменить имеющиеся старые системы новыми западными технологиями. Поэтому греческий генеральный штаб национальной обороны предоставит Армении российские системы ПВО С-300, «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Вместо них Греция закупит новые израильские системы, стоимостью около $2 млрд. Они станут частью создаваемого на всей территории региона Эгейского моря «Железного купола».

19 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что возможная поставка Францией гаубиц Caesar Армении является еще одним шагом, провоцирующим новый виток конфликта в Закавказье.

Ранее Захарова призвала Ереван прекратить «бесконечную возню» вокруг ОДКБ.

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