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МИД РФ отреагировал на планы Франции поставить гаубицы Армении

Захарова: Франция провоцирует новый виток конфликта в Закавказье

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Depositphotos

Возможная поставка гаубиц Caesar Армении является еще одни шагом, провоцирующим новый виток конфликта в Закавказье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Делает по-разному. Вот это еще один шаг», — сказала Захарова.

По ее словам, французские власти в данном случае не руководствуются интересами Еревана. Париж стремится использовать противоречия внутри стран или между странами ради достижения собственных конъюнктурных целей, подчеркнула дипломат.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что не знает ни одного региона в мире, где поставки западного вооружения стабилизировали бы обстановку. То же самое относится и к Южному Кавказу, добавил дипломат, комментируя соглашение Армении и Франции о закупке артиллерийских установок Caesar.

В апреле азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его страна не будет ждать, пока три государства вооружают Армению. Речь, по его словам, про Францию, Индию и Грецию. Глава государства добавил, что если Азербайджан «увидит серьезную угрозу для себя», то он будет вынужден «принимать серьезные меры».

Ранее Захарова призвала Ереван прекратить «бесконечную возню» вокруг ОДКБ.

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