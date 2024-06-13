Захарова призвала Ереван прекратить «бесконечную возню» вокруг ОДКБ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Армению прекратить «бесконечную возню» вокруг членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее слова передает ТАСС.

«ОДКБ — это структура, в которую все приходят добровольно. Там нет командно-административной системы давления на страны-участницы. Там есть взаимоуважительный диалог. Никто никого силой не держит. Почему столько лет политические деятели в той же самой Армении на этой теме так спекулируют?» — заявила дипломат.

Также она призвала армянских политиков «разобраться с собой». «Что вокруг этого устраивать бесконечную какую-то возню?» — подчеркнула она.

При этом официальный представитель МИД РФ заявила, что российская сторона всегда будет дружить с Арменией.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем».

13 июня армянского посла отозвали из Белоруссии «для консультаций», ранее Пашинян призвал белорусского лидера Александра Лукашенко извиниться перед армянами за поддержку Азербайджана. Пашинян также заявил, что никто из руководства Армении больше не приедет в Белоруссию. Причиной стали слова Лукашенко о том, что Баку освободил Карабах.

Ранее в Кремле заявили, что ждут прояснения позиции Армении по ОДКБ.