В Пентагоне не стали рассказывать, когда Киев получит новую партию противопехотных мин

США не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, решение о разглашении передачи украинской стороне вооружений остается за Киевом.

Сингх добавила, что Пентагон не располагает новой информацией о ходе поставок.

Представитель оборонного ведомства отметила, что вопросы о предполагаемых переговорах о прекращении огня находятся в компетенции Совета национальной безопасности Белого дома и госдепартамента США.

22 ноября Сингх заявила, что Вашингтон не исключает, что может включить в будущие поставки оружия Украине партии противопехотных мин.

20 ноября уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».

Ранее экс-советник НАТО заявил, что Зеленский обеспокоен отсутствием военной поддержки.