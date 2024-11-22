США допускают новые поставки Украине противопехотных мин

США не исключают, что могут включить в будущие поставки оружия Украине партии противопехотных мин, заявила пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, противопехотные мины были включены в последний пакет. Она подчеркнула, что пока ей больше нечего анонсировать.

Сингх добавила, что мины будут безусловно включены в будущие пакеты военной помощи Украине.

20 ноября в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $275 млн.

В рамках этого пакета будут предоставлены различные военные материалы, включая снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракеты TOW, беспилотные летательные аппараты и средства химической защиты, утверждает Пентагон.

19 ноября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине. Она не уточнила подробности, но отметила, что США продолжат наращивать военную помощь украинской армии.

Ранее экс-советник НАТО заявил, что Зеленский обеспокоен отсутствием военной поддержки.