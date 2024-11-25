Сотрудникам военкоматов на Украине надо разрешить применять физическую силу против уклонистов, а в случае необходимости — открывать огонь на поражение, заявил старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Соколов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его мнению, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) беззащитны, на них часто нападают. По этой причине им необходимо предоставить полномочия применять физическую силу, считает Соколов.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал распоряжение создать подразделения по рекрутингу военных в каждой бригаде.

Накануне депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и глава медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова призвала «бусифицировать» (насильственно мобилизовать) всех.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее Зеленский назвал причину неукомплектованности ВСУ на востоке Украины.