Депутат Киевского горсовета призвала насильственно мобилизовать всех

Депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и глава медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова призвала «бусифицировать» (насильственно мобилизовать) всех. Отрывок из ее интервью опубликовала «Страна.ua».

По словам политика, некоторые считают, что смогут откупиться за $5-10 тыс., уехать или переплыть реку Тису, где проходит украино-румынская граница, но так быть не должно.

«Всех на фронт», — заявила Михайлова и засмеялась.

Накануне стало известно, что большинство мужчин в Харькове на северо-востоке Украины отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов). Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто. Сообщения об облавах появились на фоне заявления губернатора Харьковской области Олега Синегубова о намерении властей повысить «эффективность мобилизационных мер».

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее Зеленский назвал причину неукомплектованности ВСУ на востоке Украины.