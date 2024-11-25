Сырский распорядился создать центры рекрутинга в каждой бригаде ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал распоряжение создать подразделения по рекрутингу военных в каждой бригаде. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

В публикации отмечается, что данное нововведение даст командирам возможность улучшить организацию мероприятий по вербовке добровольцев. В октябре отдельным бригадам ВСУ предоставили право в обход территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) набирать рекрутов в свои ряды.

Накануне депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и глава медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова призвала «бусифицировать» (насильственно мобилизовать) всех.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее Зеленский назвал причину неукомплектованности ВСУ на востоке Украины.