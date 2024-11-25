Глава МИД Италии высказался об отправке военных на Украину

Руководитель министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил позицию об отсутствии намерений отправлять на Украину итальянских военнослужащих на фоне сообщений СМИ, что Франция и Великобритания проводят дискуссии о возможной отправке западных военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что итальянская сторона помогает Киеву политически, финансово, а также в военном плане, отправляя помощь.

Таяни подчеркнул, что Рим не будет посылать солдат воевать, необходимо избежать эскалации конфликта.

25 ноября французская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что страны Запада возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. По информации издания, обсуждения между Великобританией и Францией носят засекреченный характер.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не может сказать, насколько сообщения о готовности некоторых стран ЕС направить свои войска на Украину соответствуют действительности.

Ранее во Франции призвали к протестам на фоне обсуждения отправки войск на Украину.