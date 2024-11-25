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Во Франции призвали к протестам на фоне обсуждения отправки войск на Украину

Филиппо призвал протестовать против отправки французских войск на Украину

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Alexis Sciard/Global Look Press

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X призвал граждан к протесам на фоне обсуждения инициативы отправки войск на Украину.

По словам Филиппо, возможная отправка западных войск на Украину при вероятном ослаблении поддержки Киева со стороны США приведет к третьей мировой войне.

«Военно-сухопутная операция под руководством Франции и Великобритании»: собачонки американского глубинного государства, которые прольют за нее свою кровь вместе с Польшей и Прибалтикой. Ни один француз, ни один солдат не может и не должен этого принять», — пояснил политик.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не может сказать, насколько сообщения о готовности некоторых стран ЕС направить свои войска на Украину соответствуют действительности.

Газета The Times также писала, что военнослужащих ВСУ могут разместить в европейских странах в рамках возможного урегулирования конфликта с РФ.

Ранее Филиппо призвал покончить с «безумием» в связи с разрешением бить ракетами по РФ.

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