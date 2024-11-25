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В «Айдаре» ВСУ раскритиковали украинскую оборону в районе Великой Новоселки

Боец «Айдара» Осман раскритиковал украинскую оборону у Великой Новоселки

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинская оборона на направлении Великой Новоселки очень плохо подготовлена. Об этом заявил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же, как и в Очеретино.

Бунятов добавил, гражданские подрядчики редко строят укрепления в глубоком тылу, где это необходимо с учетом динамики отступления. Он считает, что подобная политика является «кретинизмом».

21 ноября советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины.

До этого ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ.

Отмечается, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.

«Страна.ua» называет Курахово «важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка». Взятие города позволит российской армии продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее Рогов объяснил, как взятие под контроль РФ Великой Новоселки повлияет на ход СВО.

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Операция на Украине
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