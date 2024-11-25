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Рогов объяснил, как взятие под контроль РФ Великой Новоселки повлияет на ход СВО

Член ОП Рогов: взятие Великой Новоселки ускорит наступление РФ в Запорожье

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Населенный пункт Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики (ДНР) важен для украинских подразделений, поэтому они просто так его не отдадут. Однако после взятия поселка под контроль у российских войск появится возможность активнее наступать на Запорожском направлении. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

«Это важный укрепрайон противника, который связывает несколько участков фронта между собой. Освобождение поселка открывает возможности для удара с востока на запад от Великой Новоселки. С учетом наступления на Запорожском участке фронта, в окружении могут оказаться подразделения ВСУ в Гуляйполе и Орехове», — полагает эксперт.

Он добавил, что Великая Новоселка играет важную роль для противника с точки зрения логистики.

23 ноября Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам Великой Новоселки. Он отметил, что в поселке находится крупный командный пункт украинской армии.

Позднее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с позиций на восточной окраине Великой Новоселки.

Ранее Рогов заявил об окружении ВСУ под Курахово.

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