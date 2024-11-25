ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три села Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Лозовое Белгородского района FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа в результате обстрела в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, а также повреждено остекление в одном МКД», — написал чиновник.

Также он заявил, что в селе Грузское Борисовского района беспилотник-камикадзе ударил по частному дому, вследствие чего загорелась кровля. Пожар ликвидирован.

25 ноября Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы города Шебекино. По его словам, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 25 ноября военные сбили в небе над регионами России 23 украинских беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.