В ВСУ засомневались в возможности удержаться в Курской области

На фоне усилившегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, находящиеся там солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сомневаться в возможности удержать занятые территории. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военных.

Газета цитирует комбата 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Гений», который заявил, что армия России атакует «утром, днем, ночью» и в итоге отбросит ВСУ назад.

По его словам, мощное контрнаступление ВС РФ в Курской области началось около шести недель назад, однако ВСУ все еще сохраняют способность проводить ротации и хорошо оснащены. Также, отметил он, западные ракеты большой дальности «изменили расклад сил».

В то же время военный заметил, что ВСУ сталкиваются с проблемами из-за невозможности использовать Starlink на территории российского региона.

«Люди устали. По крайней мере раз в месяц мне приходится напоминать им, что они сражаются, чтобы их внукам не пришлось делать этого. В первый год войны я бы даже не подумал произнести такую речь», — также заявил командир взвода 21-й механизированной бригады ВСУ Вячеслав Хоменко.

WSJ пишет, что опрошенные украинские солдаты сомневаются в успехе вторжения в Курскую область. Многие из них недовольны, что Украина продолжает терять территории в Донбассе. Однако они надеются, что им удастся продержаться на захваченных территориях до наступления зимы.

Ранее в Госдуме объяснили готовность ВСУ отказаться от части территорий Украины.