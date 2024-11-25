Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ засомневались в возможности удержаться в Курской области

WSJ: в ВСУ сомневаются в возможности удержать районы в Курской области

close
Евгений Биятов/РИА Новости

На фоне усилившегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, находящиеся там солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сомневаться в возможности удержать занятые территории. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военных.

Газета цитирует комбата 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Гений», который заявил, что армия России атакует «утром, днем, ночью» и в итоге отбросит ВСУ назад.

По его словам, мощное контрнаступление ВС РФ в Курской области началось около шести недель назад, однако ВСУ все еще сохраняют способность проводить ротации и хорошо оснащены. Также, отметил он, западные ракеты большой дальности «изменили расклад сил».

В то же время военный заметил, что ВСУ сталкиваются с проблемами из-за невозможности использовать Starlink на территории российского региона.

«Люди устали. По крайней мере раз в месяц мне приходится напоминать им, что они сражаются, чтобы их внукам не пришлось делать этого. В первый год войны я бы даже не подумал произнести такую речь», — также заявил командир взвода 21-й механизированной бригады ВСУ Вячеслав Хоменко.

WSJ пишет, что опрошенные украинские солдаты сомневаются в успехе вторжения в Курскую область. Многие из них недовольны, что Украина продолжает терять территории в Донбассе. Однако они надеются, что им удастся продержаться на захваченных территориях до наступления зимы.

Ранее в Госдуме объяснили готовность ВСУ отказаться от части территорий Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами