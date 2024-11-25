Порошенко предложил для Украины использовать урок холодной войны

НАТО следует поступить с Украиной так же, как с Западной Германией, которая стала членом альянса, несмотря на резкую критику со стороны СССР. Об этом заявил бывший президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко в интервью Times of Malta.

«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — подчеркнул он.

Порошенко выразил уверенность, что единственное, что необходимо избранному президенту США — это пригласить Украину в НАТО. Он охарактеризовал это как «очень важное предварительное условие для прекращения войны» и «заморозки всех военных действий», а также как мощный сигнал для российского руководства.

24 ноября агентство Bloomberg писало, что администрация президента США Джо Байдена после победы на выборах Дональда Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага.

В этот же день американская газета The Washington Post писала, что Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными».

Ранее еще одна страна собралась вступить в НАТО.