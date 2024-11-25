Меркель оценила решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году на саммите в Бухаресте, поскольку членство Киева в альянсе подтолкнуло бы Россию к военным действиям. Ее слова передает «Би-би-си».

«Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было абсолютно понятно, что президент Путин не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как Украина вступает в НАТО», — сказала Меркель.

По ее мнению, при таком развитии событий Украина бы не оказалась настолько подготовленной к боевым действиям, как это случилось в 2022 году.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако не предоставил странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Меркель заявила о «пугающем» ядерном потенциале России.