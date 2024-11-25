Над Курской областью сбили украинскую ракету

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Курской области ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинская ракета была уничтожена сегодня днем в приграничном районе Курской области», — написал глава региона.

Смирнов поблагодарил бойцов сил ПВО и защитников границы за выполнение боевой задачи.

До этого Смирнов сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курской областью четыре управляемые авиабомбы ВСУ. По данным главы региона, украинские снаряды уничтожили над территориями приграничных районов.

Накануне отряд разминирования МЧС России обезвредил кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS в лесу Курской области. За сутки специалисты нашли и уничтожили 51 суббоеприпас. Работы будут продолжаться, пока место от взрывоопасных предметов полностью не зачистят.

Ранее экс-полковник СБУ предрек отступление ВСУ из Курской области.