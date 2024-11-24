Саперы МЧС обезвредили боеприпасы HIMARS в Курской области

Отряд разминирования МЧС России обезвредил кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS в лесу Курской области. Об этом рассказал РИА Новости командир отряда с позывным «Пилат».

Командир отряда отметил, что разминированиями в Курской области занимаются специалисты из разных городов России: Ростова-на-Дону, Севастополя и городов Сибири. Во время осмотра леса отряд саперов нашел суббоеприпасы производства НАТО. По словам «Пилата», боеприпасами заряжена кассетная боевая часть ракеты. Специалисты приступили к обезвреживанию боеприпасов на месте и уничтожили их.

За сутки специалисты нашли и уничтожили 51 суббоепрпас, отметил «Пилат». Он добавил, что работы будут продолжаться, пока место от взрывоопасных предметов полностью не зачистят.

До этого рабочие екатеринбургского оборонного «Завода № 9» обнаружили в стволах танка Т-90 боевые снаряды. Специалисты попытались достать боеприпасы, но безуспешно, поэтому было принято решение перевезти технику на специальный полигон.

Ранее в России испытали новый бронежилет для саперов.