Над Курской областью сбили четыре управляемые авиабомбы ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью четыре управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, украинские снаряды сбили над территориями приграничных районов.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал Смирнов.

Накануне боец с позывным «Гостуха» из отряда командира «Каштана» сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» заставили отступить отряд формирования «Кракен» на одном из участков в Курской области. Он отметил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация.

23 ноября боец с позывным «Барин» рассказал, что ВСУ могут остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области. По его словам, размытые из-за погоды дороги затрудняют снабжение украинской армии.

Ранее Минобороны России заявило о поражении бригад ВСУ в Курской области.