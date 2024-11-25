В Пентагоне заявили, что «Орешник» не имеет аналогов в мире

Ракетные системы средней дальности «Орешник» стали совершенно новым видом оружия. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

«Я был совершенно удивлен этим. Это явно новая система, я никогда не видел ничего подобного, поэтому мне пришлось сесть и попытаться понять, что я вижу на видео», — заявил он.

По словам экс-советника, новая российская ракета отличается от других подобных систем вооружения. Постол отметил, что российская сторона представила абсолютно новое оружие.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории страны. По его словам, в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Российский лидер уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».