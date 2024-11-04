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На Западе заявили, что НАТО проиграет России и Китаю в полномасштабной войне

Боуз: НАТО и месяца не протянет в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Если состоится полномасштабный военный конфликт, в котором страны НАТО выступят против России и Китая, то западные страны проиграют в течение месяца. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими. НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут», — написал он.

Соответствующую подпись он оставил к видеозаписи, на которой англоговорящие военные уезжают прочь после звуков взрывов со словами «Давай убираться отсюда».

2 октября аналитик из Индии С.Л. Кантан заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо перестать вооружать Украину и заключить мир с Россией ради достижения более мирной обстановки в Евразии. По его словам, Украина является «провальным геополитическим проектом глобалистов».

До этого в МИД Китая назвали НАТО «пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации».

Ранее Китай обвинил НАТО в превышении полномочий.

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