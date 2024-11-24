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Боец «Ахмата» рассказал об успехах по вытеснению ВСУ из Курской области

РИА: бойцы «Ахмата» заставили отступить отряд «Кракен» в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» заставили отступить отряд формирования «Кракен» на одном из участков в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости боец с позывным «Гостуха» из отряда командира «Каштана».

Он отметил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация. Также здесь уничтожили большое количество украинской техники, в том числе машину радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого боец с позывным «Барин», который воюет в рядах отряда командира «Каштана», рассказал, что Вооруженные силы Украины могут остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области. По его словам, размытые из-за погоды дороги затрудняют подвоз и ротацию.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник на Украине сообщило, что украинская сторона потеряла свыше 40% территории, которая была захвачена ВСУ в ходе вторжения в Курскую область.

Как заявил источник, сейчас Вооруженные силы Украины контролируют 800 кв. км региона и будут удерживать эту территорию, пока это будет оправдано с военной точки зрения.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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