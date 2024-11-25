Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать Великую Новоселку, поскольку, потеряв данный населенный пункт, они окажутся в окружении. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Кроме того, по его словам, возникнет угроза для следующего узла обороны противника.

«ВС России прорвались в Раздольное и ведут там боевые действия. Этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. Одновременно с юго-запада от этого поселка наши войска наступают от Равнополя к Новоселке», — отметил эксперт.

По его мнению, когда Вооруженные силы России продвинутся на указанных участках, противнику придется отходить из Великой Новоселки «в состоянии худшем, чем это было в Угледаре».

23 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам Великой Новоселки. Он отметил, что в поселке находится крупный командный пункт украинской армии.

Позднее стало известно, что ВСУ бегут с позиций на восточной окраине Великой Новоселки.

Ранее Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Елизаветовки в ДНР.