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Силовики заявили о бегстве ВСУ с их позиций на востоке Великой Новоселки

ТАСС: ВСУ бегут с позиций на востоке Великой Новоселки

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Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с позиций на восточной окраине Великой Новоселки на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В Великой Новоселке идут бои. Боестолкновения идут на востоке поселка. С окраин они [ВСУ] уже бегут, штурмовики их выдавливают», — сообщил источник.

Отмечается, что позиции украинских сил в населенном пункте хорошо укреплены.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка. Он отметил, что в поселке находится крупный командный пункт украинской армии.

24 ноября бывший полковник Службы безопасности страны (СБУ) Олег Стариков заявил, что солдатам ВСУ необходимо начать отступление со своих позиций на Южно-Донецком и Покровском (российское название — Красноармейское) направлениях.

Ранее стало известно о попытке массового отступления ВСУ из-под Курахово.

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