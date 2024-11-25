Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с позиций на восточной окраине Великой Новоселки на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В Великой Новоселке идут бои. Боестолкновения идут на востоке поселка. С окраин они [ВСУ] уже бегут, штурмовики их выдавливают», — сообщил источник.

Отмечается, что позиции украинских сил в населенном пункте хорошо укреплены.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка. Он отметил, что в поселке находится крупный командный пункт украинской армии.

24 ноября бывший полковник Службы безопасности страны (СБУ) Олег Стариков заявил, что солдатам ВСУ необходимо начать отступление со своих позиций на Южно-Донецком и Покровском (российское название — Красноармейское) направлениях.

Ранее стало известно о попытке массового отступления ВСУ из-под Курахово.