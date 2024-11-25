Основатель американской ЧВК призвал Байдена не провоцировать Россию

Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара «Орешника», пишет Newsweek.

По его словам, запуск «Орешника» стал напоминанием со стороны России о том, что ядерная ракета может быть запущена куда угодно.

«Русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить <...> Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — отметил Принс.

Он также назвал разрешение Байдена Украине бить вглубь территории России ракетами ATACMS крайне безответственным, ведь он покинет пост в январе.

До этого военный эксперт, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук говорил, что новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна преодолеть пять тысяч километров со скоростью 10 махов, а это практически вся Европа.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».