Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основатель американской ЧВК призвал Байдена не провоцировать Россию

Основатель ЧВК Blackwater призвал не провоцировать Россию после удара «Орешника»

close
Andrew Harnik/AP

Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара «Орешника», пишет Newsweek.

По его словам, запуск «Орешника» стал напоминанием со стороны России о том, что ядерная ракета может быть запущена куда угодно.

«Русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить <...> Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — отметил Принс.

Он также назвал разрешение Байдена Украине бить вглубь территории России ракетами ATACMS крайне безответственным, ведь он покинет пост в январе.

До этого военный эксперт, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук говорил, что новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна преодолеть пять тысяч километров со скоростью 10 махов, а это практически вся Европа.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами