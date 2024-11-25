В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Олег Терехов.

Подробности не приводились.

Перед этим в Харькове произошли взрывы вечером 24 ноября.

В настоящее время продолжаются бои в городе Купянске в Харьковской области Украины. На этом фоне в городе и ближайшем районе сложилась критическая гуманитарная обстановка, в частности, питьевая вода в некоторые населенные пункты подается раз в три дня.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее SHOT заявил о переходе промзоны на севере Купянска под контроль российских войск.