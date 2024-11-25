Взрывы произошли в двух областях Украины

Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях Украины утром 25 ноября. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

В обоих регионах действует воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Киевской и Черниговской областях.

В ночь на 25 ноября взрывы также произошли в Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги.

Одновременно взрывы произошли в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье.

Накануне вечером сообщалось, что в Киевской области в результате взрыва повреждено промышленное предприятие. Произошел пожар, который был потушен. Глава областной администрации не стал уточнять название предприятия, которое было повреждено.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).