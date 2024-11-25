Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне и городе Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в 23:43 мск объявили воздушную тревогу.

Взрывы также зафиксировали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

«Взрывы в Запорожье», — отметили в сообщении.

Одновременно в регионе звучит воздушная тревога.