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В Кремле заявили, что Запад знает о последствиях отправки войск на Украину

Песков: часть стран Запада трезво оценивают последствия отправки войск на СВО

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Целый ряд стран на Западе трезво оценивают последствия и потенциальную опасность возможного направления войск на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, в западных странах абсолютно разное мнение на эту тему.

«Целый ряд стран — участниц мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственного вовлечения в горячий конфликт», — сказал Песков.

Ряд государств понимает, что отправка войск в зону боевых действий абсолютно не в их интересах, подытожил он.

До этого в МИД РФ заявили о неослабевающих усилиях Запада по сдерживанию России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что страны глобального Юга и Востока — мировое большинство, не присоединились к антироссийским санкциям.

Незадолго до этого на Западе заявили о готовности к крайним мерам ради помощи Украине. В статье утверждается, что Дания передала ВСУ все свои запасы артиллерийских снарядов и при этом сама осталась без этого ресурса.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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