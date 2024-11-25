Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы произошли в Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«В Николаевской области взрывы», — говорится в сообщении.

По данным, указанным на онлайн-карте министерства цифровой трансформации, в Николаевской области сирены включились в ночь на понедельник, 25 ноября, в 23:44 мск.

До этого воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Житомирской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Кроме того, сирены включились в Киеве. Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в украинской столице в 23:19 мск.

Одновременно взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Согласно онлайн-карте, в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в 23:43 мск объявили воздушную тревогу. Взрывы также зафиксировали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

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