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В Британии заявили о готовности сторонников Трампа отдать Украину под контроль РФ

The Guardian: окружение Трампа согласно отдать Украину под контроль России

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Evan Vucci/AP

В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны передать Украину под контроль России. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

При этом журналисты отметили, что Россия вряд ли откажется от стратегического партнерства с Китаем в пользу «непредсказуемой Америки». Также авторы предположили, что Москва не станет рисковать даже отношениями с Тегераном.

Несколькими часами ранее американская газета The Washington Post заявила, что Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными». Авторы отметили, что европейские покровители Киева продемонстрировали признаки усталости от конфликта и могут быть более склонны к урегулированию.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.

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