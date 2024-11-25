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Российские десантники при помощи дронов уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Минобороны: расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы разведывательного подразделения Воздушно-десантных войск России при помощи FPV-дронов уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины на приграничной территории в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Операторы дронов выявили в поле местонахождение блиндажа украинской армии, а также обнаружили на дороге БМП советского производства, БМП М-113 американского изготовления, внедорожник и замаскированный миномет. В результате атаки дронами российские бойцы ликвидировали боевую технику, миномет и личный состав противника в укрытии.

Командир подразделения с позывным «Арбат» заявил, что ВСУ истощены и все чаще переходят к оборонительным действиям.

«В скором времени, я думаю, Курская область будет полностью освобождена», — подчеркнул он.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее боец «Ахмата» рассказал об успехах по вытеснению ВСУ из Курской области.

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Атаки на Курскую область
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