Российские десантники при помощи дронов уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Бойцы разведывательного подразделения Воздушно-десантных войск России при помощи FPV-дронов уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины на приграничной территории в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Операторы дронов выявили в поле местонахождение блиндажа украинской армии, а также обнаружили на дороге БМП советского производства, БМП М-113 американского изготовления, внедорожник и замаскированный миномет. В результате атаки дронами российские бойцы ликвидировали боевую технику, миномет и личный состав противника в укрытии.

Командир подразделения с позывным «Арбат» заявил, что ВСУ истощены и все чаще переходят к оборонительным действиям.

«В скором времени, я думаю, Курская область будет полностью освобождена», — подчеркнул он.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее боец «Ахмата» рассказал об успехах по вытеснению ВСУ из Курской области.