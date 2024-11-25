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Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ

Пленный заявил о потерях 80% состава подразделения ВСУ на Покровском направлении

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Evgeniy Maloletka/AP

Одно из подразделений украинской армии за две недели боев на Покровском направлении потеряло свыше 80% личного состава. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Денис Петраков.

По словам пленного, рота, в которой он служил, каждый день несла потери и в итоге была фактически уничтожена.

Так, в ней первоначально насчитывалось около 100 человек, но через две недели боев численность роты уменьшилась до 15 человек.

25 ноября украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал, что попал в российский плен всего через неделю после завершения курса молодого бойца.

24 ноября британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий несут очень большие потери.

В тот же день отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВСУ следует срочно отступать со своих позиций на двух направлениях в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне группировки «Юг».

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