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Украинский солдат заявил, что попал в плен через неделю после учебки

Солдат ВСУ Волошин попал в плен под Курахово через неделю после учебки

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Alastair Grant/AP

Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал, что попал в российский плен всего через неделю после завершения курса молодого бойца. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Волошин, родившийся в 1990 году, был мобилизован 16 августа в Кривом Роге и оказался в плену на Кураховском направлении.

«17 августа меня привезли в учебный центр… 21 сентября меня забрали из учебки, а в плен я попал 28 числа. Вечером к нам приехал командир роты, чтобы познакомиться. Он представился и сказал: «Нужно, чтобы завтра трое человек выехали на позицию». При этом он не уточнил, что это будет ноль», — сказал украинский солдат.

По его словам, из учебной части были отправлены девять человек, один из которых сбежал в Новопавловке.

20 ноября командир штурмового отряда с позывным «Борз» рассказал, что, когда солдатам ВСУ на Кураховском направлении некуда деваться, российские бойцы предлагают им сдаться, и в основном они так и делают. Так, 15 ноября украинские военные тоже сложили оружие после обращения звуковой роботизированной платформы.

Ранее появилось видео, как трех солдат ВСУ под Курахово убеждают сдаться.

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