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Российский боец рассказал о сдаче в плен украинских солдат на Кураховском направлении

РИА Новости: солдаты ВСУ на Кураховском направлении сдаются в плен

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в безвыходное положение на Кураховском направлении, предпочитают сдаваться в плен. Об этом со ссылкой на видео министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.

По словам командира штурмового отряда с позывным «Борз», когда солдатам противника некуда деваться, российские бойцы предлагают им сдаться, и в основном они сдаются.

20 ноября сообщалось, что штурмовые отряды группировки войск «Юг» Вооруженных сил России применяют тактику «волчьей охоты», окружая бойцов украинской армии на Кураховском направлении. Затем кольцо сужается, и военнослужащие ВСУ сдаются в плен.

18 ноября сообщалось, что в Курской области около тысячи бойцов ВСУ попали в полное окружение.

16 ноября пленный украинский военный Максим Мусиец рассказал, что солдаты одного из подразделений 58-й бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, так как бойцам не дали патронов.

Ранее бойцы ВСУ сдались в плен под уговоры робота.

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