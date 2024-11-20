Российский боец рассказал о сдаче в плен украинских солдат на Кураховском направлении

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в безвыходное положение на Кураховском направлении, предпочитают сдаваться в плен. Об этом со ссылкой на видео министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.
По словам командира штурмового отряда с позывным «Борз», когда солдатам противника некуда деваться, российские бойцы предлагают им сдаться, и в основном они сдаются.
20 ноября сообщалось, что штурмовые отряды группировки войск «Юг» Вооруженных сил России применяют тактику «волчьей охоты», окружая бойцов украинской армии на Кураховском направлении. Затем кольцо сужается, и военнослужащие ВСУ сдаются в плен.
18 ноября сообщалось, что в Курской области около тысячи бойцов ВСУ попали в полное окружение.
16 ноября пленный украинский военный Максим Мусиец рассказал, что солдаты одного из подразделений 58-й бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, так как бойцам не дали патронов.
Ранее бойцы ВСУ сдались в плен под уговоры робота.