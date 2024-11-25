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Над российским регионом сбили шесть украинских беспилотников

Губернатор Богомаз сообщил о шести сбитых БПЛА над Брянской областью

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Часом ранее на территории Суземского и Карачевского районов Брянской области объявили ракетную опасность. В ГУ МЧС РФ по региону призвали жителей региона по возможности не выходить из дома и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали зайти в ближайшее укрытие.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны России сбили украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что ликвидировали два украинских дрона самолетного типа.

Ранее британский эксперт заявил об огромных потерях ВСУ.

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