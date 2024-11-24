Средства ПВО сбили два дрона над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«Около 21:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА <…> по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ликвидировали два украинских дрона самолетного типа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.