Украинский военный рассказал, почему сдался в плен ВС РФ

Члены одного из подразделений 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам, так как бойцам не дали патронов. Об этом рассказал пленный украинский солдат Максим Мусиец, пишет РИА Новости.

Мужчина уточнил, что речь идет о подразделении, которое состояло из осужденных граждан. Как сказал военнослужащий, командование бросило его с товарищами на Угледарском направлении, сбежав с поля боя прямо перед началом штурма со стороны Вооруженных сил РФ.

«Начался минометный обстрел по нашим позициям, и командиров в рацию было не слышно. Отвечал нам связист», — вспомнил Мусиец.

По его словам, бойцы ВСУ спрашивали у связиста, как им поступить дальше. Но тот ответил, что солдаты могут делать «что хотят».

«Нам говорили, что есть на позициях патроны. Патронов не было. Гранат там тоже не было», — подчеркнул мужчина.

Пленный пояснил, что изначально каждому украинскому военному выдали боекомплект. Однако в ящиках оказались патроны, которые по своему калибру не подходили для имеющегося оружия.

В связи с этим Мусиец пришел к выводу, что командование специально ввело членов его подразделения в заблуждение. Таким образом офицеры хотели заставить рядовых солдат ВСУ выйти на позиции.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил город Угледар, взятый под контроль российскими войсками.