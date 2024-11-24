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«Хезболла» заявила об атаке на базу Израиля в районе порта Хайфы

«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе израильских ВМС вблизи города Хайфа

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Khaled Abdullah/Reuters

Шиитская группировка «Хезболла» осуществила массированный ракетный обстрел базы ВМС Израиля Стелла Марис, расположенной к северо-западу от города Хайфа на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Как говорится в сообщении, данная операция была проведена в поддержку сопротивления палестинского народа в Газе и с целью защиты Ливана от израильской агрессии.

24 ноября «Хезболла» впервые произвела атаку на базу израильских военно-морских сил в южном портовом городе Ашдод. Представители движения подчеркнули, что беспилотники «точно поразили цели».

Кроме того, в этот же день движение сообщило о проведении ракетной атаки «на военный объект в Тель-Авиве».

19 ноября сообщалось, что Бейрут и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласились на предложение Вашингтона прекратить огонь с Израилем. Высокопоставленный ливанский чиновник назвал эти усилия по прекращению огня «самыми серьезными из всех».

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.

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Операция Израиля в Ливане
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