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«Хезболла» атаковала базу израильских ВМС в Ашдоде

«Хезболла» впервые атаковала дронами базу израильских ВМС в Ашдоде

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Global Look Press

Шиитская организация «Хезболлах» впервые произвела атаку на базу израильских военно-морских сил в южном портовом городе Ашдод. Об этом сообщает ТАСС.

«Силы сопротивления сегодня утром впервые нанесли удар при помощи беспилотных летательных аппаратов по военно-морской базе Ашдод, расположенной в 150 км от ливано-палестинской границы», — говорится в сообщении.

Представители движения подчеркнули, что беспилотники «точно поразили цели».

Кроме того, «Хезболла» сообщила о проведении ракетной атаки «на военный объект в Тель-Авиве». Операция была направлена на «поддержку устойчивости палестинского народа в секторе Газа» и на «защиту Ливана от израильской агрессии».

19 ноября сообщалось, что Бейрут и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласились на предложение Вашингтона прекратить огонь с Израилем. Высокопоставленный ливанский чиновник назвал эти усилия по прекращению огня «самыми серьезными из всех».

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. Израильские войска будут атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнут всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.

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