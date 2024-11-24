При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, в результате чего пострадал боец самообороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в селе Грузское Борисовского района боец самообороны был ранен в результате сброса взрывных устройств с дронов. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали бойцу всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался. В самом населенном пункте от атак в одном частном доме повреждены остекление, фасад и кровля, заявил чиновник.

По его словам, село Графовка в Краснояружском районе подверглось артиллерийскому обстрелу. Там выбиты окна и посечен забор частного домовладения.

Губернатор также сообщил, что в поселке Красная Яруга FPV-дрон нанес удар по служебному автобусу, в котором ехали сотрудники сельскохозяйственного предприятия. Беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вследствие его падения на дорогу и последующей детонации у транспортного средства повреждено заднее остекление.

Гладков добавил, что еще один дрон был сбит в селе Отрадное в Белгородском районе. В результате падения его обломков повреждены окна и стены в частном доме, а также легковая машина.

Утром 24 ноября в министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами страны.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во время Второй мировой войны.